Roma, un anno di alti e bassi. Fonseca cerca le risposte giuste

Ora Paulo Fonseca è chiamato a chiudere il 2020 in modo diverso di come lo aveva aperto: con una vittoria. A gennaio era stato il Torino ad infliggere un sonoro 0-2 alla Roma, che poi ha proseguito con un trend da incubo accumulando 5 sconfitte in 7 partite. A 12 mesi di distanza non è ancora chiaro se il portoghese sia un tecnico di prima o di seconda fascia, con la squadra che troppo spesso è caduta quando c'era da affrontare un avversario di alto livello.

Nel frattempo a Trigoria si attende Tiago Pinto, rallentato dal contagio da Coronavirus. Il nuovo dirigente giallorosso dovrà cominciare a lavorare per il suo nuovo club in isolamento, ed il suo compito non sarà semplice: ci sarà infatti poco da spendere per la prossima finestra di mercato. Intanto si monitora la situazione Reynolds, che ha rifiutato la prima offerta della Roma.

(Corsera)