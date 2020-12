Roma, terzo posto ma con il brivido

La Roma si impone per 3-2 ai danni del Cagliari e conquista i tre punti nell'ultima gara dell'anno che lanciano la squadra da sola al terzo posto in classifica. Certo va segnalato che Atalanta, Napoli e Juventus si trovano attualmente con una partita in meno, però i giallorossi possono trascorrere in serenità il periodo delle feste. Scacciati i fantasmi di Bergamo, anche se il Cagliari di Di Francesco per metà del secondo tempo è sembrato più incisivo e in partita della squadra di Fonseca, che si è fatta troppo schiacciare. Poi però ci ha pensato il solito Edin Dzeko e il colpo di testa di Gianluca Mancini a mettere il punto alla partita. Nonostante il risultato a un minuto dalla fine arriva su rigore il gol di Joa Pedro che accorcia le distanze. I giallorossi andranno a lavorare sul mercato, ma Fonseca ha capito i suoi errori e ha cambiato la squadra rispetto a domenica così da riuscire a vincere. Lo score contro squadre inferiori per il momento segna otto vittorie su otto e questo non può che far essere felice il tecnico, vista anche la posizione in classifica.

(Il Messaggero)