Roma sull'altalena. Con il Cagliari segna, sbaglia, va in crisi e poi si rialza: adesso è terza

La Roma tra alti e bassi porta a casa l'ultima partita dell'anno imponendosi 3-2 ai danni del Cagliari e conquista il terzo posto, in solitaria, in classifica. La squadra di Fonseca si mette alle spalle la sconfitta di Bergamo e chiude il 2020 al meglio. L'obiettivo dichiarato in più occasioni anche dalla società è quello di rientrare in uno dei posti per la prossima Champions League e, fino a questo momento, si può essere soddisfatti. I fantasmi della partita contro l'Atalanta sembrano riapparire a inizio secondo tempo, con la squadra giallorossa che cala e lascia troppo al Cagliari il pallino del gioco. Nonostante il pareggio di Joa Pedro però la Roma reagisce e mette a segno due reti, prima con il solito Edin Dzeko e dopo con Gianluca Mancini. La seconda rete di Joa Pedro su calcio di rigore spaventa la squadra di Fonseca che però non si scompone e alla fine trionfa. Adesso le vacanze dovranno ricaricare le batterie, così da tornare in campo nel 2021 al meglio e blindare un posto nelle prima quattro in classifica.

(gasport)