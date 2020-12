Roma stanca e sotto choc. Pedro: «Voltiamo pagina»

Non cerca alibi Paulo Fonseca, ma la sconfitta di Napoli brucia ancora. L’ultima sconfitta con 4 gol di scarto in campionato risale alla stagione di Luis Enrique (2011-12) quando i giallorossi persero 4-0 a Torino contro la Juventus. Al San Paolo ha influito la stanchezza della squadra, così come le tante assenze. La trasferta in Europa League a Cluj è stata massacrante: i giallorossi sono partiti per la Romania mercoledì, giovedì sera c’è stata la partita mentre il rientro è avvenuto venerdì all’alba. Pedro invita a guardare avanti: «Voltiamo subito pagina, ho fiducia nella Roma». Intanto in vista del doppio impegno all’Olimpico contro lo Young Boys (giovedì) e col Sassuolo (domenica), Fonseca dovrà valutare le condizioni di Smalling, Fazio e Kumbulla, che è risultato negativo al tampone. Cresce infine l'indebitamento del club, a fine ottobre è arrivato a 393,8 milioni di euro. La crescita «si deve ai finanziamenti soci erogati nel periodo dalla controllante diretta Neep Roma Holding, parzialmente compensati da un incremento delle disponibilità liquide, che infatti aumentano a 19,8 milioni.

(corsera)