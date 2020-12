Roma senza alibi. Un poker di motivi per rialzare la testa

La Roma di Paulo Fonseca si prepara a scendere in campo questa sera contro lo Young Boys, nella quinta gara del girone di Europa League. I giallorossi vogliono dimostrare che lo stop di domenica sera contro il Napoli è stato solo un caso isolato e, per questo motivo, il tecnico e i giocatori vogliono portare a casa i tre punti. In primo luogo perché una vittoria metterebbe al sicuro il primo posto del girone con una gara d'anticipo, così da risparmiare nella scomoda gara di Sofia molti giocatori, anche i più acciaccati. Altro motivo è di tipo economico, visto che il primo posto nel girone porterebbe nelle casse del club un milione di euro, che sommati a quelli già guadagnati fino a questo momento in Europa League farebbero guadagnare alla Roma 6,32 milioni. Una piccola boccata d'ossigino per i conti del club che i Friedkin stanno risanando in questi mesi.

(gasport)