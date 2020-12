Roma-Sassuolo, zero reti ma rabbia fuori controllo

La Roma se la prende con l’arbitro, il Sassuolo con se stesso. Dopo il 4-0 contro il Napoli è facile indovinare qualche aspetto faccia discutere alla fine del primo tempo per i giallorossi, quando si trovano sotto come gioco, possesso del match, e uomini, con le proteste di Fonseca per i troppi gialli. Nella ripresa, invece, è il Sassuolo a perdere campo anche se è in 11 contro 10. La sintesi dell’umore della Roma è quello che si ascolta dalla panchina: “Questo arbitraggio è una barzelletta“. Per questo Fonseca perde la testa e si lamenta con Maresca in tono concitato. Tra i più caldi Jesus che dice: “Vai al VAR“. A fine partita il tecnico si sfoga così: “Non mi è piaciutao l’arbitraggio. Chiaramente gli episodi parlano da soli“. Alla luce di tutto questo non sorprende che il CEO Fienga vada ad incontrare Maresca anche per chiedere spiegazioni tecniche su decisioni che il club ha gradito assai poco.

(gasport)