ROMA-SASSUOLO: le probabili formazioni dei quotidiani

Dopo lo stop di Napoli, la Roma è chiamata a reagire in campionato. I giallorossi ospitano il Sassuolo secondo in classifica, non senza problemi. Paulo Fonseca, infatti, deve ancora fronteggiare all'emergenza difensiva. Con Smalling e Mancini fuori, contro i neroverdi spazio a Ibanez, Cristante e uno tra Jesus, Kumbulla e Fazio. L'altro ballottaggio riguarda Villar e Diawara per una maglia al fianco di Pellegrini in mezzo al campo. Davanti il tridente Dzeko, Mkhiatryan e Pedro.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI

IL MESSAGGERO - Mirante; Ibanez, Cristante Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko.

GAZZETTA DELLO SPORT - Mirante; Ibanez, Cristante Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko

IL TEMPO - Mirante; Ibanez, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Villar, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko

IL ROMANISTA - Mirante; Ibanez, Cristante, Jesus; Karsdorp, Villar, Pellegrini, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

CORRIERE DELLO SPORT - Mirante; Ibanez, Fazio, Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Cristante, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan, Dzeko

TUTTOSPORT - Mirante; Ibanez, Cristante, Jesus; Karsdorp, Pellegrini, Diawara, Spinazzola; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.