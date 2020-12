Roma rimandata

La Roma continua a non riuscire a imporre una striscia di risultati positivi nei confronti delle big del campionato. I giallorossi escono sconfitti nella giornata di ieri dal campo dell'Atalanta, dopo aver chiuso in vantaggio il primo tempo gli uomini di Fonseca non riescono a contenere la squadra di Gasperini che in 45 minuti mettono a referto quattro reti e portano a casa i tre punti. Il tecnico portoghese non riesce a rispondere ai cambi nerazzurri di inizio secondo tempo e non trova le giuste contromisure per evitare la disfatta. Blackout difficile da spiegare, così come spiegato anche a fine gara da Gianluca Mancini che però non ammette che la rosa sia inferiore alle big del campionato: "Dobbiamo lavorare, ma non siamo inferiori né al Napoli né all'Atalanta".

(gasport)