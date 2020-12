Roma: ora Fonseca raddoppia

Che a Roma non fosse venuto per stare a guardare lo si era capito dall'inizio, ma Borja Mayoral potrebbe avere finalmente la sua occasione di giocare accanto ad Edin Dzeko: se non in Europa League contro il CSKA Sofia, in campionato contro il Bologna. Le circostanze potrebbero giocare a favore dell'attaccante spagnolo, con Pedro squalificato e Pellegrini ai box per il duro colpo rimediato alla caviglia contro il Sassuolo.

Fonseca è apparso possibilista sull'ipotesi del doppio centravanti, visti anche i numeri offensivi della Roma collezionati nelle ultime due di campionato: 0 reti segnate tra la trasferta di Napoli e l'ultimo match casalingo, quello contro gli uomini di De Zerbi.

Si parlava di assenze, ma ci saranno anche dei ritorni: Smalling sarà nuovamente a disposizione del tecnico portoghese ed anche Jordan Veretout conta di esserci contro il Bologna.

Intanto lavora per tornare Nicolò Zaniolo: 5 ore al giorno con i fisioterapisti seguendo il piano riabilitativo che ha studiato per lui il professor Fink. Tutto procede secondo i piani ma il ragazzo scalpita, a tal punto da richiedere alla Roma di potersi avvalere di un preparatore personale che possa seguirlo anche fuori Trigoria. La società ha dato l'ok ma sono ancora in corso valutazioni sulla figura. Già fissate le tappe per il rientro: ritorno a correre con il nuovo anno, e da febbraio la ripresa degli allenamenti prima individuali e poi in gruppo.

Società: oggi i Friedkin saranno impegnati con l'assemblea dei soci, che all'ordine del giorno avrà anche l'innalzamento dell'aumento di capitale - da 150 a 210 milioni di euro -.

Confermata, intanto, la volontà del club di rivolgersi al Coni per l'appello nel caso Diawara.

(Il Messaggero)