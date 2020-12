Roma, occasione Champions

La sfida di giovedì sera contro il Torino rappresenta un'occasione ghiottissima per la Roma, perchè guardando il calendario, i giallorossi potrebbe approfittare di due scontri diretti per accorciare sulle prime, Inter-Napoli e Juventus-Atalanta. Vincere consentirebbe a Fonseca di consolidarsi in zona Champions. DI fronte una squadra in crisi come quella di Giampaolo, ultima a 6 punti come Crotone e Genoa. Per domani l'unico dubbio di Fonseca è in difesa, Mancini ieri si è allenato in gruppo e Kumbulla non ha lesione. Il grande ritorno sarà quello di Smalling, dopo un inizio di stagione complicato tra infortuni e intossicazione alimentare, l'inglese sarà titolare. In mezzo al campo, con Veretout, c'è Pellegrini, nonostante una grande prova sulla trequarti a Bologna. Davanti torna Pedro, fin qui 4 gol e 4 assist in campionato. Nel frattempo ieri è arrivata l'ufficialità del rinnovo di Riccardo Calafiori fino al 2025. Le cifre non sono state comunicate, ma l'ingaggio dovrebbe aggirarsi intorno ai 700mila euro più bonus (100mila).

(Il Messaggero)