Roma, Milanese parte titolare. Smalling ancora in rodaggio

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 18:55 in trasferta sul campo del CSKA Sofia, nell'ultima gara del girone di Europa League. I giallorossi sono già qualificati ai sedicesimi di finale e sono certi di passare come prima squadra del girone, per questo motivo il tecnico Fonseca ha deciso di preservare molti giocatori soprattutto in vista della partita di domenica contro il Bologna. Fuori dalla lista convocati quindi Mirante, Ibanez, Mancini, Cristante, Spinazzola, Veretout, Santon, Pellegrini, Mkhitaryan e Dzeko. Spazio ai giovani quindi, vedi Boer, Berti, Bove, Tripi, Ciervo, Bamba e Milanese, che come annunciato dal mister dovrebbe partire dal primo minuto al fianco di Pedro. Da valutare Smalling, rientrato tra i convocati, che potrebbe giocare qualche minuto nel secondo tempo per ritrovare la condizione in vista di domenica. Il tecnico portoghese vuole comunque una vittoria questa sera: «Sono soddisfatto di quanto fatto, ma non abbiamo finito. È vero che siamo primi nel girone, ma vogliamo giocare la prossima partita per vincerla. Dopo la fase a gironi incontreremo squadre molto forti e l’Europa League diventerà una mini Champions League: tanti club importanti, vediamo cosa succederà».

(corsera)