Roma: l'attacco alla vetta

E' il reparto offensivo ad aver spinto la Roma al terzo posto in classifica. I giallorossi detengono il terzo miglior attacco del campionato, ed il peso dei gol acquisisce maggior significato se si tiene presente la statistica della differenza reti: il +8 degli uomini di Fonseca è il dato peggiore delle prime 6 in classifica.

2,2 i gol segnati in media a partita dalla Roma in campionato, dato che non varia di molto in Europa League (2,16). Sono state solo 4 - 3 in Serie A e una in Coppa - le volte in cui i giallorossi sono rimasti a secco di reti. Sono ben 10 i marcatori in squadra - 14 se si considera anche l'Europa - con Veretout e Mkhitaryan che hanno segnato addirittura più di Dzeko e difensori che sanno lasciare il segno.

I ricambi scarseggiano anche numericamente: Fonseca, dopo aver scelto il 3-4-2-1 nel finale della scorsa stagione, avrebbe voluto qualche giocatore offensivo in più. E, nel mercato estivo, ha provato tenersi stretto Kluivert, chiedendo a Fienga di evitarne la cessione. Il grave (nuovo) infortunio a Zaniolo ha complicato il percorso in questi mesi.

I giallorossi cercheranno di spingere ancora sull'acceleratore alla ripresa: saranno 4 su 5, alla ripresa, le sfide da giocare all'Olimpico, se si conta anche la gara in trasferta contro la Lazio.

(Il Messaggero)