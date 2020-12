Roma, largo ai giovani

Non capita tutti i giorni che vengano schierati dal primo minuto 4 giocatori nati dopo il 2000 e che un altro, classe 2002, subentri nella ripresa. Contro il Cska è accaduto: Boer in porta, Kumbulla in difesa, Bamba e Milanese in mediana più Tripi nel finale (oltre a Bove e Ciervo rimasti in panchina). Ognuno di questi ragazzi, nel loro piccolo, ha scritto un pezzetto di storia. Bamba (18 anni, 192 giorni) è diventato ad esempio il calciatore straniero più giovane a debuttare in Europa League con la maglia della Roma. Boer, a 18 anni e 212 giorni, è invece il secondo portiere esordiente più giovane a scendere in campo in gare ufficiali, dietro soltanto a Peruzzi (17 anni e 300 giorni nell'87). C'è poi Milanese che l'altra sera ha rubato un po' la scena agli altri. La sua è una storia da raccontare: 4 anni fa, Conti riceve una telefonata da Miccoli che lo invita a venire a vedere il ragazzo. All'occhio esperto di Bruno basta poco per capire che il ragazzo classe 2002, cresciuto nell'Academy di San Donato di Lecce, ha un quid in più. Da lì il trasferimento a Trigoria dove il salentino fa tutta la trafila delle giovanili.

(Il Messaggero)