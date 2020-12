Roma, la vendetta di Pelllegrini

La Roma si prepara a scendere in campo alle 15 in traferta a Bologna per l'undicesima giornata di Serie A. I giallorossi sono a caccia dei tre punti e, in particolare, Lorenzo Pellegrini vorrà dimostrare più di chiunque altro le sue doti realizzando magari la giocata che regalerà la vittoria alla squadra. Il numero sette giallorosso ha attravresato una settimana particolare, costellata dall'infortunio rimediato contro il Sassuolo alla caviglia e i litigi social. Adesso però Pellegrini vuole mettersi tutto alle spalle e quale miglior modo per farlo se non scendere in campo e dimostrare il proprio valore. Oggi Fonseca dovrebbe riportarlo nella sua posizione ideale, quella dietro la punta, in cui potrà agire più vicino alla porta e soprattutto potrà servire Dzeko in posizione offensiva. Fare bene oggi potrebbe anche permettergli nel breve periodo di chiudere il discorso relativo al rinnovo di contratto, al momento in scadenza nel 2022.

(Il Messaggero)