Roma, il piano mercato: il rinnovo di Mkhitaryan, l’idea El Shaarawy e una sorpresa...

Il rinnovo di Mkhitaryan è nell’aria da settimane e entro la fine di gennaio non solo l’armeno raggiungerà quei numeri (presenze e gol) che farebbero scattare il rinnovo automatico, ma la Roma probabilmente lo farà firmare prima per altre due stagioni. Ma la Roma si muove su più tavoli anche per rinforzare la squadra. I Friedkin hanno accolto le esigenze di Fonseca: un attaccante - El Shaarawy rimane il nome preferito - e un terzino destro, a patto però di cedere uno tra Santon e Peres. Se non ora, a giugno. Il casting prosegue: i nomi sono quelli di Frimpong del Celtic, Reynolds del Dallas e Omeragic dello Zurigo. Un altro nome sulla lista, per ora più indietro rispetto agli altri, è quello di Soppy, del Rennes (valutato intorno ai 5 milioni).

(gazzetta.it)