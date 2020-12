Roma, gol e serie tv. Dzeko, cinque anni di amore capitale

Edin Dzeko è diventato ufficialmente il terzo miglior marcatore della storia della Roma nella giornata di domenica, dopo aver realizzato il suo gol numero 111 in 234 presenze con la maglia giallorossa. Il bosniaco aggancia così Amedeo Amadei, storico giocatore della Roma, e per festeggiare l'evento sul portale ufficiale della società è apparsa una lettera scritta dalla figlia di "Fornaretto" in cui si può leggere: «Papà Amedeo sarebbe stato felice di questo tuo traguardo perché se ami la Roma, come l’amava lui, devi essere contento che certi record vengano battuti, perché i tuoi gol sono al servizio della squadra». Rapida è arrivata la risposta di Edin, che si è dichiarato «ancora più orgoglioso di indossare questa maglia». E pensare che il bosniaco è stato in questi anni per ben due volte prossimo a lasciare la Capitale, prima in direzione Milano sponda Inter e poi verso Torino con la Juventus. Alla fine non è mai andata in porto nessuna operazione e Edin è rimasto a Roma a siglare gol su gol, che lo hanno portato nella giornata di domenica ad agganciare Amadei a quota 111. Il prossimo nel suo mirino sembra essere Roberto Pruzzo, a quota 138.

(La Repubblica)