Roma furibonda, da Fonseca duro attacco a Maresca: «Ci ha mancato di rispetto»

«Maresca ci ha mancato di rispetto». È furibondo, a fine partita, Paulo Fonseca, espulso per proteste. Il destinatario della sua rabbia è l’arbitro napoletano che, secondo il tecnico portoghese, ha preso una serie di decisioni che hanno penalizzato la Roma. «Gli episodi - le sue parole - parlano da soli, è facile vedere quello che è successo. Alla fine del primo tempo ho chiesto all’arbitro di rispettare la squadra, i miei giocatori». Nonostante gli episodi, Fonseca è comunque soddisfatto per la prestazione della squadra, che in inferiorità numerica per oltre un tempo è andata vicina alla vittoria, dopo il pesante ko di Napoli c’è stata la reazione che il tecnico si aspettava. "Ci siamo confrontati e abbiamo capito dove dovevamo migliorare, lo abbiamo dimostrato in Europa League e in campionato. Sono molto orgoglioso dei ragazzi"

(corsera)