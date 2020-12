Roma, Fonseca prepara il salto

Il giro di boa è ancora lontano 7 gare. Un primo bilancio per la Roma però è vicino. Il gruppo per ora risponde ma la corsa è appena giunta ad un terzo del percorso. Investire oggi per rinforzare la rosa e incassare domani, anche perché l'Europa che conta è un traguardo fondamentale sia per il club (che ha chiuso in rosso lo scorso giugno a -204 milioni) che per il portoghese.

La conferma di Fonseca passa dalla partecipazione alla prossima Champions. E c'è l'ostacolo big da superare. Sinora la Roma è stata spietata con le medio-piccole (ein-plein di successi, 7 su 7, con squadre dal decimo posto in giù), in difficoltà con le prime 7 (4 punti in 5 gare con Verona, Juve, Milan, Napoli e Sassuolo). Per intenderci: quando l'asticella si è alzata, i giallorossi hanno mostrato qualche limite. Domani l'Atalanta - staccata di 6 punti - sarà un bel banco di prova.

(Il Messaggero)