Roma: Eusebio sulla strada Champions

Assembramento in zona Champions, affollata dalla sentenza del Coni che ha stabilito che Juventus-Napoli va giocata: le squadre di Pirlo e Gattuso, così come la Roma, sono terze a quota 24, con l'Atalanta pronta a rientrare vincendo il recupero contro l'Udinese. E intanto Paulo Fonseca si gioca la conferma sulla panchina della Roma tentando di conquistare proprio un posto nella prossima edizione della Champions League. La sconfitta contro l'Atalanta è bastata a far tornare il malumore che circonda il lavoro del tecnico portoghese dall'inizio dell'anno.

A fare chiarezza può arrivare Tiago Pinto, ma il suo approdo alla Roma rischia di slittare a causa della positività al Coronavirus.

Per riprendere la marcia, l'allenatore della Roma si troverà davanti Eusebio Di Francesco, esonerato dopo aver portato i giallorossi in semifinale di Champions. Gli fu fatale l'eliminazione nell'edizione successiva della competizione, contro il Porto, mentre la squadra si trovava al quarto posto in classifica in campionato.

La formazione anti-Cagliari prevederà ancora la difesa a 3, non senza qualche dubbio: ballottaggio Mirante-Pau Lopez tra i pali, in dubbio Pellegrini per il solito problema alla caviglia. Scalda i motori Villar.

(Il Messaggero)