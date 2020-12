Roma: è ora di crescere

La classifica può ingannare - Atalanta a -6 dalla Roma, ma con una partita da recuperare -, e allora Paulo Fonseca ci tiene a tenere ben saldi i piedi per terra, continuando a ripetere - lo ha fatto anche in occasione della conferenza stampa di ieri - che l'obiettivo è migliorare quanto fatto la scorsa stagione e qualificarsi in Champions League. Dalle prove tattiche effettuate ieri emerge, da parte del tecnico portoghese, la volontà di tornare all'antico: Pellegrini dovrebbe affiancare, nonostante il fastidio alla caviglia, Veretout in mediana, con Mkhitaryan sulla trequarti insieme a Pedro.

L'obiettivo è anche quello di invertire un trend che vede la Roma vincente solo con le medio-piccole: 7 vittorie su 7 con squadre dal decimo posto in giù, 4 punti in 5 gare contro le prime 8.

(Il Messaggero)