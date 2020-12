Roma e Lazio in campo insieme contro la fame nel mondo

Roma e Lazio scendono in campo insieme e non da avversarie per combattere la fame nel mondo. Nella giornata di ieri presso lo stadio Olimpico infatti è andata in scena un'iniziativa realizzata dal World Foood Programme dal nome "Stop the waste". Per commentare l'evento è intervenuto anche lo stesso presidente gialloroddo Friedkin, attraverso una nota apparsa sul sito del club: «Tutti noi all’AS Roma siamo onorati di collaborare con il World Food Programme, vincitore del Premio Nobel per la pace grazie all’impegno profuso nell’affrontare lo spreco alimentare e combattere la fame in tutto il mondo questo riconoscimento prestigioso per un’organizzazione con sede a Roma rappresenta un grande motivo di orgoglio per la nostra città». Anche il presidente della Lazio Claudio Lotito, presente ieri allo stadio Olimpico, ha commentato l'iniziativa: «Ho sempre detto che il calcio dev’essere didascalico ed ha il compito di insegnare sfruttando il suo incredibile potere mediatico per coinvolgere tante persone su problematiche sociali. Dobbiamo attenzionare l’opinione pubblica a determinati temi. Il calcio è un mondo dorato e, per questo, dobbiamo promuovere queste iniziative».

(gasport)