Roma, Dzeko ancora non c’è: Fonseca ha un piano per recuperarlo. Ma Mayoral ha il broncio

Rendimento alternato quello di Edin Dzeko in questa stagione finora: prima le voci di un imminente trasferimento alla Juventus, poi il Coronavirus: ora il centravanti bosniaco è tornato in gruppo ma deve ancora recuperare la migliore condizione fisica. Paulo Fonseca ha un piano per lui, e punta a fargli recuperare un po'di smalto con l'allenamento.

Nel frattempo Borja Mayoral scalpita e, secondo quanto riferisce il quotidiano, non avrebbe preso benissimo la scelta di Fonseca di non schierarlo da titolare contro il Napoli, visto il suo periodo di forma. Delusione da parte del calciatore di proprietà del Real anche per la scelta dell'allenatore di farlo entrare a partita ormai compromessa - riprovato Mkhitaryan attaccante centrale per qualche azione -.

(Corsport)