Roma, da Ibanez a Cristante: i quattro ex sono fantastici

La presenza di tutti e 4 gli ex Atalanta dal primo minuto nella partita della Roma contro la squadra di Gasperini dipenderà dalle condizioni di Pellegrini: se il 7 non ce la fa, spazio a Cristante. Certo è che per Spinazzola, Ibanez, Mancini e, appunto, Cristante, non sarà una serata come le altre.

Mancini e Spinazzola, a Bergamo, sono maturati tantissimo, mentre Cristante dall'esperienza in nerazzurro è uscito rigenerato dopo un tratto di carriera a singhiozzo - 12 reti stagionali gli valsero la chiamata della Roma, che lo strappò agli orobici per circa 30 milioni di euro -. Complessivamente, per 3 di loro - Spinazzola è arrivato dalla Juventus - i giallorossi hanno versato nelle classe dell'Atalanta circa 50 milioni di euro tra costi dei cartellini e bonus.

(Gasport)