Roma con la testa altrove, ma c'è un Milanese che piace

Non contava nulla, ma la strada lungo la quale costruire la mentalità vincente passa anche da partite come quella di Sofia. Dove la Roma ieri ha rimediato la sua prima sconfitta stagionale in Europa, dopo che nelle precedenti 5 gare aveva già messo in cassaforte non solo il passaggio del turno, ma anche il primo posto. Resta però l’amaro per una sconfitta arrivata per un po’ di superficialità di troppo e molta poca concentrazione.

Nelle oscurità di Sofia, però, Fonseca trova lo stesso modo per sorridere. E non solo per il ritorno in campo (nel secondo tempo) di Smalling dopo oltre un mese di assenza, ma anche per la bella prestazione di Tommaso Milanese. Il baby della Primavera era alla sua prima partita da titolare, dopo aver già assaporato i campi di Europa League in due precedenti circostanze. E ha trovato il modo migliore per festeggiare, segnando il gol del temporaneo 1-1 con un gesto tecnico che tiene dentro di sé coordinazione, precisione e freddezza.

(Gasport)