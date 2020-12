ROMA-CAGLIARI: le probabili formazioni dei quotidiani. Ballottaggio Mirante-Pau Lopez, Smalling in dubbio. Calafiori e Pedro dal 1'

LAROMA24.IT - La Roma è chiamata a rimediare dopo il tonfo di Bergamo contro l'Atalanta e per farlo Paulo Fonseca non potrà disporre di Leonardo Spinazzola, tra i più in forma prima dell'infortunio rimediato al Gewiss Stadium. Si rinnova il ballottaggio per la porta, mentre è in dubbio la presenza di Chris Smalling nella linea arretrata. Per l'out di sinistra Riccardo Calafiori favorito su Bruno Peres, mentre alle spalle di Dzeko agiranno Pedro - impiego annunciato ieri dal tecnico in conferenza stampa - e Mkhitaryan.

LE PROBABILI FORMAZIONI DEI PRINCIPALI QUOTIDIANI NAZIONALI

LEGGO (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Calafiori; Mkhitaryan, Pedro: Dzeko.

IL MESSAGGERO (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Veretout, Villar, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

LA GAZZETTA DELLO SPORT (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Smalling, Kumbulla; Bruno Peres, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL TEMPO (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Cristante, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Bruno Peres; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.

IL ROMANISTA (3-4-2-1): Mirante; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Peres, Villar, Veretout, Calafiori; Mkhitaryan, Pedro; Dzeko.

IL CORRIERE DELLO SPORT (3-4-2-1) - Mirante; Mancini, Smalling, Kumbulla; Peres, Villar, Veretout, Calafiori; Pedro, Mkhitaryan; Dzeko.