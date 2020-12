Roma, accendi l'ipoteca

La Roma dopo il ko di Napoli torna in campo questa sera alle 21 contro lo Young Boys nella quinta gara del girone di Europa League. I giallorossi, che hanno già messo in cassaforte la qualificazione ai sedicesimi della competizione, vincendo questa sera potrebbero chiudere il discorso primo posto. Ma le tante partite ravvicinate e soprattutto le tante assenze potrebbero portare il tecnico Fonseca a scegliere ancora una formazione sperimentale. In porta dovrebbero tornare Pau Lopez, mentre in difesa confermate le assenze di Mancini e Smalling quindi ancora Cristante e Juan Jesus insieme a Ibanez. A centrocampo non ce la fa Veretout e al suo postro potrebbe tornare titolare Diawara. In attacco potrebbe riposare il tridente titolare, lasciando spazio a Carles Perez e Pellegrini alle spalle di Borja Mayoral. Se la partita dovesse mettersi bene poi spazio ai tanti Primavera, Berti, Ciervo, Milanese e Tripi, che scalpitano per farsi vedere dal tecnico portoghese.

(Il Messaggero)