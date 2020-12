Rinnovi e rinforzi

La Roma si prepara a voltare pagina. Dal primo gennaio del prossimo anno infatti diventerà operativo Tiago Pinto che dovrà subito immergersi nella realtà giallorossa e realizzare i giusti movimenti di mercato per regalare a mister Fonseca i migliori giocatori per il proprio gioco. Questa operazione comprende però anche i rinnovi, in particolare quelli del giovane talento Calafiori, pronto a firmare un contratto di tre anni a poco più di 700 mila euro; il problema è la commissione richiesta dal suo agente, Mino Raiola, di 1 milione e 200 mila euro. Pronto a prolungare anche Mirante, con opzione per il terzo anno. Zaniolo invece potrebbe vedersi ritoccare l'ingaggio, ma non prima del prossimo anno visto l'ultimo accordo trovato lo scorso agosto. Infine c'è Lorenzo Pellegrini, che la società sembra intenzionata a blindare ma sul quale pende ancora quella clausola da 30 milioni che dovrebbe esser tolta al momento della firma. Sul fronte delle uscite Pinto lavorerà per tagliare ancora il monte ingaggi, per questo sul mercato proveranno a essere ceduti giocatori come Pau Lopez, Fazio, Jesus, uno tra Karsdorp e Peres, Diawara e Pastore. In entrata ancora caldo il nome di El Shaarawy e di Faraoni.

(Il Messaggero)