Questo Pellegrini va tenuto avanti

La partita di Bologna deve far riflettere sullo stato e sul futuro della Roma. Lorenzo Pellegrini portato a giocare 15 metri avanti, come lo utilizza Mancini con la Nazionale, ha fatto una bellissima partita. La maggior parte degli osservatori sostieneche quella dovrebbe essere la sua posizione, ma l’allenatore lo utilizza in quel ruolo solo in caso di necessità assoluta, altrimenti gioca in mediana. Fonseca ha molti giocatori fuori ruolo e altri inaspettati: si dirà che proviene dalle paludi della gestione Pallotta, però non lo abbiamo sentito alzare la voce quando la società aveva già venduto all’Inter Spinazzola e insisteva per privarsi di Karsdorp.

(Il Messaggero)