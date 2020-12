Questa Roma può davvero pensare allo scudetto?

I risultati sul campo parlano chiaramente in favore della squadra di Fonseca, che dall’inizio del campionato sembra aver convinto anche chi in estate metteva in dubbio la posizione del tecnico. Ma la sua Roma può ambire allo scudetto? L’obiettivo della società è quello di tornare a giocare nella prossima stagione la Champions League ma non è escluso che l’asticella si possa alzare ulteriormente se i risultati dovessero continuare ad arrivare. Dall’inizio della stagione infatti sul campo la Roma ha perso una sola partita (a Napoli), ha il secondo miglior attacco del campionato (27 gol fatti, gli stessi del Milan e tre in meno dell’Inter) e ha già mandato a segno in tutto 13 giocatori (tra campionato ed Europa League). Inoltre nessuno segna tanto come i giallorossi nel corso dei primi tempi: 17 gol, 4 più dell’Atalanta seconda.

(Il Messaggero)