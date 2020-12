Quarto posto: giusto dichiarare l’obiettivo

La Roma di mister Fonseca dilaga contro il Bologna e scaccia tutte le possibili critiche dopo il blackout di Napoli, lo sfortunato 0-0 contro il Sassuolo e la trasferta di Sofia. I giallorossi senza il portoghese in panchina mettono in scena una partita perfetta e incantano i tifosi e soprattutto tutti i critici. La gara diventa però fondamentale per le stesse parole del tecnico, in cui afferma che il presidente Friedkin non ha chiesto di agganciare il quarto posto ma è lui stesso a volerlo. Ormai sembra evidente, la Roma ha tutte le carte in regole per competere fino alla fine della stagione con le prime della classe e Fonseca questo lo sa, trasmettendo ai suoi consapevolezza e sicurezza della propria forza.

(corsera)