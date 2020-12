Portiere titolare cercasi, opzione Silvestri: lui pronto a dare l'ok. La strategia

Per la porta c'è un nome che piace alla dirigenza giallorossa: è quello di Marco Silvestri, 29 anni, in forza al Verona e col contratto in scadenza nel giugno del 2022. C'è la disponibilità del giocatore al trasferimento a Roma. L'ingaggio non costituisce un problema visto che guadagna circa 600mila euro netti a stagione. Si deve trovare, in pratica, l'accordo col Verona.

La Roma sarebbe disponibile a dare in prestito Pau Lopez, pagando una parte dell'ingaggio, più una cifra tra i sei e gli otto milioni. La trattativa a queste condizioni si può chiudere. Inoltre, si parla di un cambio di procura - finora è stato Francesco Romano a curare gli interessi di Silvestri - e di un possibile inserimento di Mino Raiola.

(ilromanista.eu)

