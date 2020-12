Ponte Milvio, aggredita la troupe Rai da un gruppo di ultras

IL TEMPO - Stavano documentando le persone incuranti dei divieti di assembrano a Ponte Milvio. Qualcuno non ha gradito di essere ripreso e ha aggredito la troupe di «Storie Italiane» facendo anche cadere la telecamera sull’asfalto. L’operatore è stato picchiato ma ha rifiutato di farsi medicare dall’ambulanza intervenuta immediatamente. A indagare sulla faccenda sono i carabinieri della Stazione di Ponte Milvio e della Compagnia di Roma Trionfale. Gli inquirenti, a lavoro dopo la denuncia delle vittime, non escludono che gli autori dell’aggressione siano legati al mondo ultras, in particolare alla tifoseria della Curva Nord della Lazio.