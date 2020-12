Pjanic: "Alla Roma e alla Juve sono stato benissimo, ho passato stagioni importanti"

GAZZETTA.IT - Ora al Barcellona, con un passato nella Roma e nella Juventus, Miralem Pjanic ha rilasciato un'intervista all'edizione online del quotidiano sportivo alla vigilia del match di Champions League contro i bianconeri: "I miei 9 anni in Italia sono stati molto belli. Alla Roma e alla Juve sono stato benissimo, ho passato stagioni importanti. Ora ho questa nuova sfida nel club più grande del mondo e devo rimettermi in gioco", le parole del centrocampista sulla sua esperienza in Italia.