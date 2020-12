La Roma lo aspettava per il primo gennaio, ma Tiago Pinto dovrà rimandare il suo viaggio nella Capitale: il dirigente già annunciato dal club giallorosso nelle scorse settimane è risultato positivo al Coronavirus. Il nuovo direttore generale del club di Trigoria rimarrà in isolamento per due settimane, cominciando a svolgere le sue funzioni in 'smart working' nella speranza di negativizzarsi quanto prima.

(Gasport)