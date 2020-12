Persa una chance per il salto in alto verso la Champions

Una chance persa in ottica Champions per la Roma. Il campionato, vista la tanta concorrenza, non permette passi falsi, e nemmeno isterismi, come quelli che i giallorossi, e Fonseca, hanno avuto ieri. La Roma entra in partita nella ripresa. E anche benino. Ma con l'uomo in meno per il rosso a Pedro si perde la lucidità al momento di piazzare il colpo del ko. I giallorossi erano riusciti a segnare a fine primo tempo con Mkhitaryan, che fa centro, ma dopo lo sgambetto di Dzeko a Locatelli: Maresca, aiutato dal Var Guida, giustamente non convalida. Nella ripresa viene invece annullato un gol ai neroverdi, a Heraslin, pizzicato in fuorigioco prima di ricevere palla. Se è stato giusto annullare i gol gli errori di Maresca sono sull'espulsione di Pedro. Non fa lo stesso, nel 2° tempo, per il piede a martello che Obiang piazza sulla caviglia di Pellegrini, costretto a uscire.

(Il Messaggero)