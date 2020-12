IL ROMANISTA (P. TORRI) - Si sono accorti della Roma. Forse non ancora in tv, dove a sentire i commenti è sembrata più grave l'assenza di Caputo per De Zerbi che quella di quattro titolari (Mancini, Smalling, Veretout, Zaniolo) per Fonseca. Per il resto avoja se se ne sono accorti. Ce lo hanno fatto capire il signor Marco Guida (al Var), trentanove anni, sezione di Torre Annunziata, professione consulente commerciale e il signor Fabio Maresca (in campo), anni trentanove, sezione di Napoli, di professione pompiere.

Ma il pompiere Maresca e Guida al Var, come hanno fatto a non espellere Obiang per quel fallo da spezza carriera su Pellegrini? E, ancora, sempre la coppia Maresca-Guida perché non è andati a rivedere il netto, nettissimo, fallo di mano di Ayhan che a noi è parso rigore solare? [...]

Misteri del calcio a cui, purtroppo, siamo abituati da un pezzo, soprattutto quando la Roma fa capire al resto della compagnia che, partita di Napoli a parte, è una potenziale e credibile candidata per uno dei primi quattro posti. Chissà se in tribuna Dan e Ryan Friedkin avranno cominciato a capire come purtroppo funzionano le cose dalle nostre parti. [...]