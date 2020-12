Perez: “Firmerei per il quarto posto”. Derby di venerdì

“Quarto posto? Probabilmente firmerei, ma non mi precluderei la possibilità di finire ancora più in alto”. Carles Perez non si nasconde quando parla degli obiettivi e delle ambizioni della sua Roma. Ieri lo spagnolo insieme al connazionale Borja Mayoral, ha partecipato ad una iniziativa di Roma Cares. I due giocatori si sono recati all’ospedale San Raffaele per distribuire regali a bambini e personale sanitario.

Capitolo campionato: la Lega Serie A ha imreso noti gli orari degli anticipi e posticipi fino alla 20esima giornata. Il derby della Capitale è in programma alla penultima: si giocherà venerdì 15 gennaio alle 20.45.

(Il Messaggero)