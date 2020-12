Percassi scarica Gomez. L’Atalanta volta pagina, ma prima c’è la Roma

E' frattura totale tra l'Atalanta e Alejandro Gomez, come testimoniato anche dalla mancata convocazione del Papu per la partita di stasera contro la Roma. Dopo aver tentato di mantenere una posizione equidistante il presidente Percassi ha scelto di schierarsi con l'allenatore. L'ultimo episodio della vicenda, quello che avrebbe dato ulteriori conferme della rottura insanabili, sarebbe stato il dialogo tra l'entourage del calciatore - che vorrebbe poter andare via gratis - ed il club. Per prenderlo senza pagare il costo del cartellino ci sarebbe la fila: dalla Roma al Napoli, passando per Milan e Inter. Soluzioni, quelle milanesi, che il giocatore gradirebbe di più.

Ad ogni modo la società non vuole farsi mettere alle strette, e non avrebbe intenzione di accettare offerte inferiori ai 10-15 milioni. Sarà il match contro i giallorossi di Fonseca a stabilire se l'esclusione dell'argentino dalla squadra abbia destabilizzato o rinforzato l'equilibrio del gruppo dell'Atalanta.

(La Repubblica)