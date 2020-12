Per Mkhitaryan scatta il rinnovo

IL TEMPO (F. BIAFORA) - La Roma si prepara a lavorare sul mercato in vista della prossima sessione di mercato. Dal primo gennaio a Trigoria si insedierà il nuovo dg Tiago Pinto che, oltre al mercato in entrata e in uscita, dovrà pensare anche ai rinnovi di contratto dei giocatori in rosa. Il primo a firmare sembra sarà Mkhitaryan, che la scorsa estate è stato acquistato a parametro zero dalla Roma dopo che si era liberato dall'Arsenal. Il giocatore ha un contratto in scadenza nel 2021 e rinnoverà il prima possibile viste le condizioni che sono previste per il rinnovo: numero determinato di gol, di assist e almeno il 50% di presenze rispetto al numero di partite totali giocate. Nella lista di Pinto ci saranno anche i rinnovi di Ibanez, Pellegrini, Zaniolo e Mirante.