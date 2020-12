Per il campionato Primavera se ne riparla nel 2021

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Che fine farà il campionato Primavera 1? Per ora l'unica certezza è che fino al 2021 non si tornerà in campo. L'iniziale decisione del Consiglio di Lega di sospendere il campionato fino al 3 dicembre è stata prorogata fino al 10 gennaio. Una scelta obbligata, legata a doppio filo alle difficoltà di diverse società ad applicare il protocollo anti Covid-19: molti giocatori sono ancora dilettanti e in quanto tali non possono essere compresi nello stesso iter previsto per i professionisti che militano in prima squadra. La speranza della Lega è che allungare la pausa per più di un mese possa abbassare ulteriormente il numero di tesserati contagiati, in attesa del vaccino che darebbe una mano fondamentale per portare a conclusione il torneo. Attualmente ci sono ancora i tempi per arrivare fino a in fondo, ma se a gennaio si decidesse di prolungare ulteriormente lo stop o se dopo la ripresa la situazione dovesse precipitare di nuovo le possibilità di portare a termine il campionato si abbasserebbero drasticamente. Nel peggiore dei casi - se la competizione non dovesse riprendere - è difficile immaginare l'assegnazione del titolo con coefficiente correttivo come accaduto l'anno scorso all'Atalanta: fino ad ora infatti sono state disputate soltanto 6 gare, troppo poche per decretare un vincitore. Una vera beffa per la Roma di Alberto De Rossi che fino a questo momento aveva dominato il campionato vincendo tutte le partite disputate.