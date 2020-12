Per Fonseca la gara del cuore: "Braga giovane e ambizioso"

La Roma dall'urna di Nyon pesca lo Sporting Braga nei sedicesimi di Europa League. Il club portoghese è una vecchia conoscenza del tecnico Fonseca, che ha allenato la squadra nella stagione 2015/2016 conquistando anche una Coppa di Portogallo. Nonostante i bei ricordi però il portoghese non vuole sottovalutare l'avversario: «Il Braga è una buona squadra, che ha fatto un grande percorso nel girone. È un club che conosco bene, così come conosco bene anche l’allenatore attuale. Credetemi se vi dico che sarà una sfida difficile, perché so di cosa parlo. Sono una squadra giovane, ma giocano bene. È un club ambizioso e in crescita, non dobbiamo commettere l’errore di pensare che sarà facile qualificarsi. Non nascondo che per me sarà una gara speciale, visto che lì ho allenato e lì ho ancora tanti amici». Lo Sporting Braga vanta un grande talento in zona offensiva l’attaccante Paulinho, che è il bomber della squadra con 25 gol nella scorsa stagione e tre realizzati in questa solo in Europa League. Uno dei punti deboli è rappresentato però dalla difesa, che ha subito 20 gol subiti in 16 partite totali. Nonostante queste cifre però in campionato il Braga è oggi a soli cinque punti dalla capolista Sporting Lisbona.

(gasport)