Pellegrini: «Voi insultate, noi corriamo: falliti!»

Dopo (e durante) la gara con il Sassuolo, Lorenzo Pellegrini è stato uno dei più bersagliati, soprattutto sui social. Forse per questo il vice capitano giallorosso, al termine del match, ha affidato il suo sfogo a Instagram: "Voi continuate a parlare e insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia. Falliti. Forza Roma, forza questo grande gruppo». Ieri sera, poi, è arrivata la retromarcia, sempre su Instagram: «Ho sbagliato a usare la parola “falliti” ma non era per chi critica sportivamente visto che ovviamente ognuno è libero di farlo... Era per chi insulta! Ricordatevi che siamo uomini prima che calciatori»

(corsera)