Pellegrini, veleno per tutti

Continua il periodo complicato di Lorenzo Pellegrini, come dimostra lo sfogo di ieri su Instagram dopo il Sassuolo e gli insulti via social: "Voi continuate a parlare e insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia. Falliti. Forza Roma, forza questo grande gruppo". C'è stato poi il passo indietro e le scuse, ma il numero 7 non nasconde il periodo duro, il virus è scomparso appena due settimane fa, non si è allenato come avrebbe dovuto. Una circostanza che non è considerata un alibi né dal giocatore né dal tecnico, ma che incide sul rendimento come certificato da Dzeko, Le polemiche nei suoi confronti si stanno facendo troppo pesanti e il rischio è che possa scegliere di giocare altrove dato che le offerte non mancano e, non avendo rinnovato il contratto (scadenza 2022), basterebbe pagare alla Roma la clausola rescissoria da 30 milioni per portarselo via. A lasciare la Capitale per adesso non ci pensa, la moglie Veronica è in attesa del secondo figlio, dopo avergli regalato la piccola Camilla nell'agosto del 2019.

(Il Messaggero)