Pellegrini si sfoga contro i critici

IL TEMPO - Attacco frontale. Lorenzo Pellegrini non ci sta e nel post partita di Roma-Sassuolo punta il dito contro chi critica lui e i suoi compagni. Tramite un post pubblicato su Instagram il vice capitano della Roma non ha usato mezzi termini per rispondere a chi ha espresso il proprio disappunto dopo lo 0-0 con la squadra di De Zerbi: "Voi continuate a parlare ed insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia. Falliti. Forza Roma, forza questo grande gruppo".

Dopo poche ore però il centrocampista ha cercato di fare retromarcia: "Ho sbagliato a usare la parola falliti, ma non era per chi critica sportivamente ma per chi insulta! Siamo prima uomini che calciatori!". Il numero 7 - uscito malconcio dalla gara dell'Olimpico dopo un brutto fallo di Obiang - ha riportato un trauma contusivo-distorsivo alla caviglia destra e nelle prossime ore sarà sottoposto ad accertamenti. Fonseca ha fissato a martedì mattina la ripresa: Smalling cercherà di continuare ad allenarsi in gruppo mentre verranno valutate nuovamente le condizioni di Mancini e Veretout.