Pellegrini ribelle agli insulti: “Siete dei falliti”. Poi le scuse

Gli ultimi non stati giorni facili per Pellegrini. Uno dei tanti commenti diceva: “Gioca di più e fai meno figli“. Dopo la scelta poco felice di passare il pallone invece di tirare davanti a Pegolo ha scritto su Instagram: “Voi continuare a parlare ed insultare tutti, noi continuiamo a correre e lottare per questa maglia, falliti. Forza questo grande gruppo“. In serata ha provato a correggere il tiro scrivendo: “Ho sbagliato ad usare la parola falliti, ma non era per chi critica sportivamente visto che ovviamente ognuno è libero di farlo, ma per chi insulta. Ricordatevi che siamo uomini prima di calciatori“.

(Gasport)