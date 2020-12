Pedro si è perso? Un po' di riposo per riprendersi la Roma

La Roma spera di ritrovare il prima possibili il miglior Pedro. Il giocatore spagnolo, arrivato in estate a parametro zero e con una bacheca trofei stracolma, ha incantato tutti i tifosi e il tecnico Fonseca, che non ha mai fatto a meno di lui. Dalla ripresa dopo la sosta per le Nazionali di novembre però il rendimento di Pedro è sembrato in calo, il giocatore appariva stanco, e per questo motivo la sosta natalizia e un po' più di turnazione faranno sicuramente bene al numero 11 giallorosso. Lo spagnolo è stato impiegato fino a questo momento in 17 occasioni, solo sei meno delle presenze messe a referto lo scorso anno con il Chelsea in un'intera stagione.

(gazzetta.it)

