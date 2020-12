Pedro si è perso, Spina si fa male. Mancini: «È il solito blackout»

La Roma sperava di poter contare di più su un giocaotre come Pedro proprio in partite come quella di ieri a Bergamo. Lo spagnolo dal rientro della sosta per le Nazionali non sembra esser sereno e il suo rendimento in campo è in calo. Certo, il numero 11 giallorosso difficilmente può essere criticato vista la mole di trofei conquistati in carriera, resta però che non riesce a incidere durante le gare e regalare a Fonseca i colpi vincenti di inizio stagione. C'è poi da segnalare anche la tegola Spinazzola, costretto a uscire dal campo per un fastidio al flessore sinistro. Intanto si ragiona sul blackout del secondo tempo al quale non si riesce a trovare una spiegazione: «Ci sta di calare fisicamente, ma questi gol non si possono prendere perché invece di restare a contatto e provare a rimettere le cose a posto si mandano le partite in vacca. Non ci sentiamo inferiori alle altre grandi» è il commento di Mancini a fine gara.

(Il Messaggero)