Pedro riprende il suo posto e Pellegrini arretra. Karsdorp resta a riposo

Rispetto alla gara contro il Bologna saranno tre i cambi formazione della Roma. Uno riguarda Cristante squalificato, al suo posto giocherà Smalling che non parte dall’inizio dall’8 novembre. Un secondo cambio sarà precauzionale e vedrà Karsdorp partire dalla panchina a favore di Bruno Peres. Il terzo sarà tattico contro il rientro di Pedro dopo la squalifica. A fargli posto dovrebbe essere Villar con la retrocessione in mediana di Pellegrini. In porta ancora una volta Pau Lopez con Mirante reduce da un problema alla mano: per lui la panchina.

(Corsera)