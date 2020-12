Pedro, cento in Europa. È lui la guida della Roma

La Roma questa sera alle 18:55 scenderà in campo contro il CSKA Sofia, già certa del passaggio del girone di Europa League e soprattutto del primo posto. Fonseca però vuole ancora una volta portare a casa i tre punti e, come lui, lo vuole anche Pedro che questa sera festeggerà un traguardo personale importante: sarà la sua centesima presenza nelle coppe europee. Lo spagnolo ha vinto in carriera 25 trofei, di cui sette sono arrivati in coppa (tre Champions League e tre Supercoppa Europee vinte con il Barcellona e un'Europa League portata a casa con il Chelsea). Questa sera inoltre Pedro dovrà anche dare l'esempio a tutti quei giovani che sono pronti a esordire sul campo del CSKA Sofia, vedi Milanese che dovrebbe partire proprio al suo fianco. Una responsabilità in più quindi che lo spagnolo non ha paura di prendersi, come sottolineato qualche giorno fa dallo stesso Fonseca: «È un esempio, ha sempre tanto entusiasmo. Non è facile vedere un giocatore che ha vinto così tanti titoli avere una motivazione del genere. Ed è per questo che è un punto di rifermento per tutti gli altri».

(gasport)