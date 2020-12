Pastore, niente rescissione a gennaio: da domani sarà in gruppo

Sei mesi fa, il 28 giugno scorso, Javier Pastore giocava la sua ultima partita. Ad agosto si è operato all’anca in Spagna e adesso, almeno dal punto di vista medico, è pronto per tornare subito in gruppo. A partire da domani.

Pastore ha un contratto da oltre quattro milioni fino al 2023. L'ipotesi rescissione del contratto, avanzata nei mesi scorsi, non è considerata. Un addio a giugno è più probabile, prima però l’argentino ha bisogno di giocare e la Roma è dello stesso avviso, non fosse altro per non svalutare un capitale.

(Gasport)